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Tarihi eser ele geçirildi

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 tarihi eser ele geçirildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:40
Tarihi eser ele geçirildi

AKDAĞMADENİ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 tarihi eser ele geçirildi. Bir kişi, kazı yaparak tarihi eser arama suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 2 haç, 5 takı eşyası, bir vazo ve heykel olmak üzere 9 tarihi eser obje ele geçirildi. 

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Tarihi Eser Ele Geçirildi
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