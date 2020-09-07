AKDAĞMADENİ ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 adet tarihi eser ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 tarihi eser ele geçirildi. Bir kişi, kazı yaparak tarihi eser arama suçundan yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 2 haç, 5 takı eşyası, bir vazo ve heykel olmak üzere 9 tarihi eser obje ele geçirildi.