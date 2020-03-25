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Tarihi eser ele geçirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde bir otomobilde 122 parça tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Jandarma, Ovakent beldesi yol ayrımında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda mühür, takı ve sikkeden oluşan 122 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:28
Tarihi eser ele geçirildi
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Tarihi Eser Ele Geçirildi
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