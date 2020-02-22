Tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu belirtilen objeler ele geçirildi. Yerköy İlçesi Saray Köyü girişinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokası, mühür, hayvan heykelciği, boncuk ve metal obje olmak üzere toplam 49 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.