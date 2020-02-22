Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu belirtilen objeler ele geçirildi. Yerköy İlçesi Saray Köyü girişinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait kemer tokası, mühür, hayvan heykelciği, boncuk ve metal obje olmak üzere toplam 49 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olay ile ilgili Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:52
Tarihi eser ele geçirildi
version="
Anahtar Kelimeler:
Tarihi Eser Ele Geçirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIRSALA TEMiZ ENERJi
KIRSALA TEMiZ ENERJi
Aile ziyaretlerine devam
Aile ziyaretlerine devam
Turizm Toplantısı Yapıldı
Turizm Toplantısı Yapıldı
KADINLAR, HAYAT VERiYOR
KADINLAR, HAYAT VERiYOR
Şehitlerimiz için dua ettiler
Şehitlerimiz için dua ettiler
Hayırlı Kermes
Hayırlı Kermes
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim