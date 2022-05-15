Tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser taşınan otomobili takibe aldı. S.D. isimli şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yapılan aramada 82 adet sikke, 3 adet obje ve 9 adet yüzük olmak üzere 94 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. •iha•

