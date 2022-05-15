Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bir otomobilde 94 adet tarihi eser ele geçirildi.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:20
Tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser taşınan otomobili takibe aldı. S.D. isimli şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yapılan aramada 82 adet sikke, 3 adet obje ve 9 adet yüzük olmak üzere 94 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. •iha•
 

Son Güncelleme: 14.05.2022 14:04
Anahtar Kelimeler:
PazarMayıs15HaberIlerigazetesiYozgatYOZGAT İl Jandarma KomutanlığıSaraykentTarihi Eser Ele Geçirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Mücadele vermeye devam edeceğiz’
‘Mücadele vermeye devam edeceğiz’
Bilimsel eczacılığın 183’üncü yılı
Bilimsel eczacılığın 183’üncü yılı
Organiğe döndük
Organiğe döndük
Öğrencilere destek
Öğrencilere destek
Anneleri unutmadılar
Anneleri unutmadılar
‘Çevreme duyarlıyım’
‘Çevreme duyarlıyım’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim