TARiHi DOKUYA KORUMA

YOZGAT şehir merkezinde bulunan tarihi dokunun korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Restore çalışmaları tamamlanan tarihi yapıların bir bölümü hizmete sunulurken, diğer bir bölümünün de restoresine yönelik atılan adımların sonuna yaklaşıldı. Yozgat Valiliği öncülüğünde, şehir merkezindeki eski Askerlik Şubesi binası, Cephanelik, Yozgat Lisesi, Cumhuriyet Mektebi, Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ yerleşkesi içerisinde yer alan iki ayrı tarihi köprü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bazı tarihi camileri restore ettirildi. Yozgat Belediyesi Tol Çarşı ile birlikte tarihi konakların da restore çalışmalarını yaptırıyor. Kentin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması başlatan Yozgat Belediyesi bugüne kadar 20’ye yakın tarihi konakta onarım çalışmasını tamamladı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, amaçlarının Yozgat’ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek, "Geçmiş tarihe yönelik Yozgat’ta bir şey bırakılmadı. Şimdi bu tarihi tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunu da kıyıda köşede kalmış olan konaklarımızı gün yüzüne çıkarmak suretiyle yapmak istiyoruz. Geçmişten bir şeyleri insanlar Yozgat’a geldiklerinde bulsunlar. Hiç kimse beton yığınlarını görmek için Yozgat’a gelmez. Ama bu güzellikleri ortaya çıkardığımız ölçüde hem biz geçmişimizi daha iyi tanımış olacağız hem de Yozgat’a gelen insanlar geçmişe dair bir şeyler bulmuş olacaklar" dedi.

Başkan Arslan, Hacı Ozan Konağı’nda çalışmaların tamamlanıp, konservatuvar olarak hizmet vermesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından da hizmete sunulacağını kaydetti. Başkan Arslan, aynı bölgede bulunan tarihi Yanan Hamam ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından proje çalışması yapıldığını, belediye tarafından bu tarihi yapının çevre temizliğinin yapılıp, restoresi için hazır hale getirildiğini kaydetti. Şeyh Muhittin Helveti’ndeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Arslan, Sarıtaş Konağı’nın projesinin hazır olduğunu, yanı başındaki diğer iki konakla ilgili proje çalışmalarının ise devam ettiğini anlattı. Sarıtaş konağı ile birlikte aynı bölgede bulunan diğer iki konağında restore edilerek, Butik Otel ve yöresel yemeklerin sunulduğu bir işletme olarak hizmet vermesini düşündüklerini sözlerine ekledi.

