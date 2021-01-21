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TARiHi DOKULAR MAKET OLUYOR

Aydıncık ilçesinde 2015 yılında açılan kurs sonrasında Belediye Bünyesinde dahil edilen Sanat Atölyesi, yurdun farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılıyor, bölgelerin tarihi dokuları maket haline getiriliyor. Heykeltıraş Erol Gürgen yönetiminde, Adıyaman Besni ilçesinde 2'nci yüzyılda inşa edilip, geçtiğimiz yıl ise restorasyonu tamamlanan tarihi ‘Kızılın Köprüsü’ maketi hazır hale getirdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:11
TARiHi DOKULAR MAKET OLUYOR

AYDINCIK ilçesinde İş-Kur desteği, belediye öncülüğünde gençleri meslek sahibi yapıp, istihdam yaratmak amacıyla açılan kurstan mezun olanların belediye bünyesine alınarak kurulan Sanat Atölyesi, yurdun farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Heykeltıraş Erol Gürgen yönetiminde, 25 çalışan sanatsal tasarım, uygulama, silikon kalıpçılık, sanatsal formların döküm üretimini gerçekleştiriyor. Kent mobilyası, hediyelik eşya, promosyon, ödül, plaket sektörü, park bahçe peyzaj mimarisi, mobilya sanayi gibi alanlarda tasarım, modelleme, kalıp, döküm uygulamaları ile Türkiye’nin bir çok kurum ve kuruluşuna toptan sanatsal ürün üretip pazarlanıyor. Bugüne kadar, ‘Milli irade anıtı, TRT Müzik ödülleri, 2023 vizyon ödülleri, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Ödülleri, Yaşar Kemal Ödülleri, Sanayi Bakanlığı Ödülleri, Ulaştırma Bakanlığı Ödülleri, Belediye Başkanları Ödülleri, Anıtkabir hediyelik eşya tasarım ve üretimleri, AFAD Bibloları, Covid Sağlıkçı Heykeli’ gibi birçok kurum, kuruluşa plaketlerin yapıldığı atölyede, yurdun farklı bölgelerinde bulunan tarihi, turistik alanların, kalıntıların da maket, figür ve tanıtım materyallerinin de üretimi yapılıyor. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi Müdürü Heykeltıraş Erol Gürgen, atölyede yaptıkları yöresel maket ve figürler, tanıtım materyalleri ile hem Türkiye’nin turizm değerlerini hem de Aydıncık ilçesinin tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Gürgen, son olarak Kaymakamlığın talebi doğrultusunda Adıyaman Besni ilçesinde 2'nci yüzyılda inşa edilip, 19'uncu yüzyılda her iki yakadaki husumetli köylülerce ulaşımı kesmek amacıyla tam orta kemerden patlatılarak kullanılamaz hale getirilen, geçtiğimiz yıl ise restorasyonu tamamlanan tarihi ‘Kızılın Köprüsü’ maketini hazır hale getirdiklerini bildirdi. Gürgen, tarihi köprünün eski haline getirilmesi için 2017 yılında Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldığını, geçtiğimiz yıl içerisinde de çalışmaların tamamlandığını hatırlattı. Gürgen, Milattan sonra 2'nci yüzyılda yapılan köprünün Göksu Çayı'nın iki ana yakasına ayaklar dikilerek yapıldığını, 3 kemerli 150 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğindeki olduğunu kaydetti. Gürgen, köprüyü birebir küçülterek maketini hazırladıklarını sözlerine ekledi. 

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TARiHi DOKULAR MAKET OLUYOR
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