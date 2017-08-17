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Tarihi dile getiren proje

İlk defa Yozgat’ta hayata geçirilen proje sayesinde yabancı turistler Anadolu’daki tarihi dokuyu herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan cep telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde kendi dillerinde tanıma imkanına sahip olacak.

Tarihi dile getiren proje

İlk defa Yozgat’ta hayata geçirilen proje sayesinde yabancı turistler Anadolu’daki tarihi dokuyu herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan cep telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde kendi dillerinde tanıma imkanına sahip olacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Tarihi dile getiren proje

Kayseri, Sivas ve Yozgat Valilikleri tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile hazırlanan Step to City Projesine Entegrasyonu projesi ile turistler Anadolu’daki tarihi dokuyu tercümana ihtiyaç duymadan tanıma imkanı bulacak.
Proje Türkiye’de ilk defa üç ilde kullanılacak. Proje yönetmeni Emrah Bekçi ve ekibi, Yozgat merkez ve 7 ilçesinde bulunan tarihi varlıkların bulunduğu bölgeleri proje için fotoğraflayıp, videosunu çekti.
Proje sayesinde cep telefonu üzerinden kullanılabilen sanal bir uygulama ile tarihi bölgeleri ziyaret eden turistler 4 dilde buraların tanıtımını dinleme imkanı bulacak.
Tarihi özelliği bölgelere yerleştirilen ıbikon isimli cihazlar sayesinde uygulama cep telefonu ile kullanılabilecek.
Ayrıca internet ortamında da buna ulaşmak mümkün olacak.
Yozgat’ı ziyaret eden turistler artık bir rehbere ya da tercümana ihtiyaç duymadan kendileri Yozgat’ta belirledikleri veya broşürlerle internette çeşitli ortamlarda tanıtılan kültür varlıklarımızı ziyaret ettiklerinde bu uygulama sayesinde cep telefonu üzerinden çok rahat bir şekilde ulaştıkları yerleri tanıma imkanına sahip olacak.
Proje Yönetmeni Emrah Bekçi, TR72 bölgesi kültür değerlerini "Step to City Projesine Entegrasyonu" projesinin yönetmeni olarak görev yaptığını belirterek; "Projemiz Türkiye patentli bir proje. Stepnisty projesi 81 kültürel değerin teknolojik imkanlar kullanılarak yurt içi ve yurt dışından gelecek turistlere sunulacak proje. Sistemin çalışması şu şekilde; şuanda Yozgat müzesinde bulunuyoruz. Burada detay çekimleri, genel çekimler ve hava çekimleri yapıyoruz. Ve bu çekimleri kurguladıktan sonra bir buçuk dakikalık video haline getireceğiz. Çekimlerimiz esnasında ıbikon denilen bltut cihazlarını yerleştirdik" dedi.
Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Bekçi; "Sistem aktif hale geldiği zaman misal; bir Japon veya Rus, ya da İngiliz turist ülkemize geldiği zaman 15 metre mesafeden müzeye yaklaştığı zaman müzenin ilk önce yapısal tarihi hususlarını anlatacak ve müzenin içerisinde bulunan kültürel değerleri ve arkeolojik kalıntılar hakkında teker teker bilgilendirme yapacak. Bunun haricinde ise kendi ülkesinde kendi lisanında örneğin bir Japon, Japon  harfleri ile internet üzerinden arama yaptığında, Anadoluda müze arıttığı zaman Yozgat Müzesi o aramalarda ilk sıralarda yerini almış olacak. Proje bunun için çok önemli bir proje. Yozgat, Sivas ve Kayseri bu proje ile beraber bir ilki temsil ediyor. Ve bu temsilde de bizler  lisanda yapıyoruz.  Rusya, İngilizce ve Japonca lisanslar yer alıyor. Şüphesiz bu turistler Anadolu medeniyetini ziyaret edecekler. Yozgat müzesinde de Anadolu medeniyetini ilgilendiren daha önceki devirden tutunda günümüze kadar pek çok eser bulunmakta. Bunları da ziyaret eden insanlar kendileri hem ellerindeki cihazlarla görselleştirip gezmiş hem  de Yozgat’ın tanıtımına katkıda bulunacaktır."
Yozgat Müze Müdürü Hasan Şenyurt da,  ORAN Kalkınma Ajansı tarafından; Kayseri, Sivas ve Yozgat Valilikleri öncülüğünde gerçekleştirilen bir projenin çekimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şenyurt; "Hocam da bu projenin uygulama çekimlerini yapmak için geldiler. Yozgat il merkezi ve 7 ilçemizde bulunan tarihi ve kültürel varlıklarımız bu proje sayesinde cep telefonu üzerinden kullanılabilen sanal bir uygulama sayesinde 4 dilde çok rahat bir şekilde tanına bilecek. Ayrıca internet ortamında da buna ulaşmak mümkün olacak. Yozgat’ı ziyaret eden misafirlerimiz artık bir rehbere ihtiyaç duymadan kendileri Yozgat’ta belirledikleri veya broşürlerle internette çeşitli ortamlarda tanıtılan kültür varlıklarımızı ziyaret ettiklerinde bu uygulama sayesinde cep telefonu üzerinden çok rahat bir şekilde ulaştıkları yerleri tanıma imkanına sahip olacaklar. Bu şekilde de Yozgat’ın tanıtımına artı bir katkı sağlanacak. Bu çalışmalar  özellikle hocamızın Türkiye’de uyguladığı ilk proje olmasından dolayı da çok önemli. Proje sayesinde Yozgat ilklerden birini yaşamış olacak ve bu projeyi diğer iller de örnek alacaktır diye ümit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocamıza" diye konuştu.


 

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