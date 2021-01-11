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Tarihi Cami ibadete açıldı

Restore çalışmaları tamamlanıp, geçici kabulü yapılan Tekke Mahallesi’ndeki tarihi Arap Dede Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:44
Tarihi Cami ibadete açıldı

YOZGAT Tekke Mahallesinde restoresi tamamlanıp, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılan tarihi cami ibadete açıldı. Açılış programına, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Karakış, Daire Müdürleri,  İl Müftü Yardımcıları, daire personeli çok sayıda vatandaş katıldı. Tarihi Cami de ilk namazı İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Sezik, Tekke Mahallesi Arap Dede Tarihi Camii’nin mahalle halkına hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

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Tarihi Cami Ibadete Açıldı
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