Tarihi cami çevre düzenlemesi ihalesi tamam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapıldığını, bir hafta içerisinde de yüklenici firmanın çalışmalara başlayacağını söyledi. Çalışmaların başlaması ile birlikte yüklenici firmanın işi 300 gün içerisinde teslim edeceğini dile getiren Köse, projenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, güzel bir proje ile tarihi caminin çevresi kötü görüntüden kurtulacağını bildirdi. Başkan Köse, Valilik binası karşısında bulunan alana yapımı planlanan millet bahçesinin projesinin de çizim aşamasında olduğunu ifade etti. Yaklaşık 1 ay içerisinde projenin tamamlanarak Bakanlığa gönderileceğini dile getiren Köse, ‘’Muhtemelen bu yılın sonu yada Ocak ayının başında ihale aşamasına gelecek. Bu da şehrimize renk katacak bir proje. Aynı zamanda Menekşe Evlerimizin taşınacağı alan ile alakalı da belirlediğimiz alanda önümüzdeki hafta ihalesi olacak ve böylelikle bu işte başlamış olacak’’ diye konuştu.