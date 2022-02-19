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Tarihi binada kültür sohbeti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından tarihi Askerlik Şubesi binasında her hafta düzenlenen kültür sohbetleri programı devam ediyor.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:05
Tarihi binada kültür sohbeti

Yozgat Gençlik Merkezi ve KADEM Yozgat işbirliğinde her hafta tarihi Askerlik Şubesi Kültür Merkezinde yapılan Kültür sohbetlerin bu haftaki konusu ‘İslâm Ahlakı ve Toplumsal Değerlerimiz’ oldu. Eğitmen Güler Aksay, katılımcılara İslâm Ahlakı ve Toplumsal Değerlerimiz hakkında bilgiler verdi. Aksoy, yapmış olduğu eğitimde, toplum açısından baktığında insanların ahlaklı olmasıyla toplumun  daha yaşanılır ve güvenilir bir hale geleceği insanların birbirlerinin haklarına saygı duyacağı ve toplumsal huzurun temin edileceğini söyledi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’10 yıllık refah istiyorsan, ağaç yetiştir, yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir’’ diyerek, Yozgat Gençlik Merkezi ve KADEM olarak yüz yıllarımıza yatırım yapmanın misyonları olduğunu belirtti. Buda iyi ahlaklı, milli ve manevi değerlerine sahip, düşünen, yorumlayan üreten, insan ve inanç merkezli hareket eden, erdemli insan yetiştirmek olacağına vurgu yapan Sapmaz, ‘’Kültürel çalışma yapmak uzun süreli ve zordur. Sabır ister. Sabırla bu çalışmayı yürüten, emek harcayan Güler hocaya, katılımcı hanımefendiler organizesine katkı sağlayan paydaşlara teşekkür ediyorum’’ dedi.

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