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Tarihi Başçavuşzade Camii

Yozgat’ın İstanbulluoğlu Mahallesinde bulunan tarihi Başçavuşzade Camii'nin kitabesinde 1800-1801 yılında inşa edilerek ibadete açıldığı yazıyor.

09 Kasım 2021 Salı 00:28
Tarihi Başçavuşzade Camii

Yozgat şehrinin kurucu ailesi Çapanoğlu fertlerinden Süleyman Bey’in Başçavuşu olan Halil Ağa tarafından yaptırılan cami, Vakıflar tarafından 2010-2011 yıllarında restore edildi. Kesme taştan kareye yakın dikdörtgen planlı caminin ön kısmında sonraki dönemlerde eklenen camekânlı bir son cemaat yeri yer alıyor. Ağaç direklerle dışarıya açılan son cemaat yerinin üzeri de mahfilin uzantısı ile düz bir tavan şeklinde tasarlanmış. Bu bölümden ibadet mekânına yuvarlak kemerli bir kapı ile giriliyor. Minberi geometrik motifli olan Başçavuşzade Camii'nin ibadet mekânının duvarları, pencere üzerleri yoğun biçimde ahşap ve kalem işleri ile bezeli. Tavanında ise tümüyle barok motifler bulunmakta. Bu özellik, kente Çapanoğlu ailesi tarafından yaptırılan diğer camilerde de göze çarpmakta. Camiyi çevreleyen bahçesinin bir bölümünde de mezarlık yer alıyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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