TARiHE YAKIN TAKiP

Kayıtlara göre 285 sit alanı bulunan Yozgat’ta sadece 4 bölgede kazı çalışmaları yapıldığı, diğer bölgelerin koruma altına alınmasına karşın, henüz araştırmalara konu olmadığı belirtildi. Bu amaçla, Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih bölümü araştırma görevlileri tarafından, Aydıncık ilçesindeki tarihi alanların yüzey araştırma ve incelemesine yönelik çalışmalara devam edildi. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan, tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ın tarihinin gün yüzüne çıkartılması için Bozok Üniversitesi tarafından başlatılan bilimsel çalışmaların dönem dönem sürdürüldüğü kaydedildi. Tarihin tüm dokusunu üzerinde taşıyan, medeniyetlerin buluşma noktası olarak mitolojideki yerini alan Yozgat’ın, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılmaya başlanılan bilimsel çalışmaları sonrasında her yönüyle gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Yozgat’ta 285 kadar sit alanının bulunduğu, bu alanlardan sadece dört bölgede kazı çalışması yapıldığına dikkat çekildi. Kazı çalışmasının yapılmadığı yerlerin bakir, araştırılıp gün yüzüne çıkarılması gerektiğinin altı çizildi. Yozgat’ta, şu ana kadar bilinen şekliyle milattan önce 5 bin 500 yılına kadar olan tarihi yerlerin çoğunlukta bulunduğuna dikkat çekildi. Hititlerin yaşadığı dönem olan milattan önce bin 800 ile bin 200 yılları arasında çok büyük bir imparatorluk kurulduğu, özellikle de bu Kızılırmak kavisi içerisinde hüküm süren imparatorluğun çok büyük eserlerinin ortaya çıkarıldığı büyük yerleşim yerlerinin bulunduğu ifade edildi. Bozok Üniversitesi tarafından, Hititlerden sonraki dönemlerin de araştırılarak, Helenistik dönemler, Roma, Bizans ve Selçuklular, Osmanlılar dönemlerine ait kalıntıların da gün yüzüne çıkartılması gerektiğine vurgu yapıldı.