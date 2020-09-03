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TARiHE MERCEK TUTULUYOR

Yozgat İl Merkezi’nde, gün yüzüne çıkartılması beklenilen antik kent kalıntılarının bulunduğu bölge ile Çeşka kalesi İl Genel Meclisi tarafından incelemeye alındı.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:03
TARiHE MERCEK TUTULUYOR

YOZGAT İl Merkezi’nde, gün yüzüne çıkartıldığında turizm alanında önemli getiriler sağlayacak olan iki ayrı tarihi mekan Yozgat İl Genel Meclisi tarafından incelemeye alındı. Oluşturulan komisyon üyeleri,  eski Küçük Sanayi Sitesi üst kısmında bulunan Mercimek Tepe höyüğü ve şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Çeşka kalesine gezip, bilgi aldı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazı, Mercimek Tepe ve Çeşka kalesinin gün yüzüne çıkartılması halinde Yozgat’a ne miktarda katkı sağladığı hakkında Ar-Ge komisyonu tarafından rapor hazırlandığını söyledi. Nazlı, Mercimek Tepe’nin yıllarca tarla olarak kullanılmasının tahribine, üst katlardaki yerleşimin karışmasına neden olduğunu bildirdi. Nazlı, Eski Tunç Çağı sonunda yerleşim görmüş, 2 bin yılda Hitit zamanında Hattuşaş çevresinde bir yerleşim yeri olarak kullanılan basit korunma duvarlarıyla çevrilmiş, 2 bin yılda terk edilen bir yerleşim yeri olduğunu kaydetti. Nazlı, bölgede 1986-1994 yılları arasında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazıları yapılarak, bulunan eserlerin de Yozgat Müzesine kaldırıldığını anlattı. 

ÇEŞKA KALESİ

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, üç ayrı yerden girilen yeraltı şehrinin kuzeybatı kısmındaki esas giriş kapısının kapandığını, Çeşka Kalesi’nin ikinci bir giriş yeri olan güney kısmında iki katlı ve kayaya oyulmuş mekanın yarısının yıkıldığını söyledi. Nazlı, ‘’İki ayrı odadan iki ayrı galeri ile içeri girilmektedir. Ancak, galerilerin iç içe kısmen dolu oldukları için buradan da girilememektedir. Bu kısımda üç oda bulunmakta ve bu odaların üzerinde ikinci bir kat bulunmaktadır. Yeraltı şehrinin en üst kısmında kayalara oyulmuş büyük ve küçük kaya mezarları tespit edilmiştir. Tepenin eteklerinden yıkıntı taşlar arasında tek renkli astarlı ve astarsız Roma, Bizans, boyalı Frig seramiğine rastlanılmıştır. Müze Müdürlüğünce 2008 Yılında galerilerde temizlik çalışması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır’’ diye konuştu. 
 

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TARiHE MERCEK TUTULUYOR
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