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Tarihe ışık tutuyor

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Musa Urgan yaptığı araştırmalar ile Yozgat tarihine ışık tutuyor.

Tarihe ışık tutuyor

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Musa Urgan yaptığı araştırmalar ile Yozgat tarihine ışık tutuyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
1206 Okunma
Tarihe ışık tutuyor

Araştırmacı Yazar Musa Urgan yürüttüğü geniş araştırmalar ile tarihi vesikaları okuyarak Yozgat'ın geçmişine dair saklı kalmışları ortaya çıkarıyor. Osmanlı dönemine ait tarihi vesikaları ele alan Musa Urgan, tüm çalışmalarını tarihi vesikalar üzerinden yürütüyor. Osmanlıca belgeleri okuyarak, farklı kaynaklardan da karşılaştırmalar yapan Urgan, ulaştığı bilgi ve belgeleri bir araya getirerek, kitaplaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki yıllardı Sorgun Belediyesi'nin katkılarıyla 'Alişar Kalesi Hafriyatı' adlı kitabını okuyucuyla buluşturan Urgan, özellikle Yozgat'taki köyler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İstanbul'da gümrükte çalışırken Osmanlıca kurslarına katıldığını ve kendini bu şekilde geliştirdiğini anlatan Urgan, yıllardır araştırma ve incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti. Birçok arşive girerek, buradaki vesikaları okumaya çalıştığını belirten Urgan, "Herhangi bir destek almıyorum, kendi çabamla bu çalışmaları yürütüyorum. İlerleyen süreçte imkan bulabilmem durumunda, bu araştırmalarımı kitaplaştırarak, gelecek kuşaklara bırakmak istiyorum" dedi. Yozgat'ın Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Urgan, "Yozgat ile ilgili o kadar çok belge ve doküman mevcut ki. Her birini okurken, incelerken ayrı heyecan duyuyorsunuz. Bu belgeler ışığında gelecek kuşaklara eser bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 09:55
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