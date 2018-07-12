TARiHE IŞIK TUTACAKLAR

Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hacer Sancaktar başkanlığında, Bakanlık temsilcisi Yozgat Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Abdurrahim Mutaş denetiminde, Bozok Üniversitesi, Eskişehir Anadolu, Çorum Hitit ve Antalya Akdeniz Üniversiteleri’nin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılımı ile yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Yozgat il genelinde ‘Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans’ dönemlerinin araştırıldığı yüzey araştırma çalışmaları, Çayıralan, Çandır, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde yürütüldü. Yapılan çalışmalarda çok sayıda tescile önerilecek yer tespit edilerek, önemli arkeolojik veriler elde edildiği kaydedildi. Yozgat’ın tarihsel sürecine ışık tutacak çalışma ile Yozgat ili ve ilçelerindeki taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının yerinde belgelenmesine yönelik kapsamlı bir araştırmanın yapıldığının altı çizildi. 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmalarının Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Çekerek Aydıncık Kaymakamlığı ve Çayıralan Belediyesi tarafından da desteklendiği bildirildi.