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Tarihe aydınlatma

SARIKAYA ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen Antik Roma Hamamı ışıklandırıldı.

Tarihe aydınlatma

SARIKAYA ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen Antik Roma Hamamı ışıklandırıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Tarihe aydınlatma

Roma hamamında incelemede bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, hamamın dünyaya tanıtılması için çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirtti.  Yapılan kazılarda bölgede büyük bir topluluğun yaşadığının anlaşıldığını aktaran Yurtnaç, "Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü elemanları, burada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım" dedi.

Yurtnaç, Roma hamamının bir örneğinin de İngiltere'de bulunduğunu ve oraya ücretle girildiğini dile getirerek, "Oraya senelik bir milyon turist geliyor. Bizim buraya ne kadar turist geliyor, hiç kaile alınmayacak sayıda. Bizim amacımız Roma hamamını dünya kültürel miras listesine aldırmaktır. Şu anda geçici listenin içerisinde... Diğer taraftan da Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın ekonomisine katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Gündüz çok güzel görüntüye sahip Roma hamamı, ışıklandırmasıyla birlikte gece de ayrı bir güzelliği ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımız gelip burada fotoğraf çektiriyor. Buranın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

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