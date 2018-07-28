Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540

TARiH BOYU ŞiFA

SORGUN ilçesi Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Kerkenes dağı antik kentinde 1993 yılında başlayan yüzey araştırmasının ardından halen devam eden kazı çalışmalarında demir çağında MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin şehrin kalıntıları arasında yer alan iki ayrı gölde yaşayan sülükler insanlara şifa dağıtıyor.

TARiH BOYU ŞiFA

SORGUN ilçesi Şahmuratlı köyü yakınlarındaki Kerkenes dağı antik kentinde 1993 yılında başlayan yüzey araştırmasının ardından halen devam eden kazı çalışmalarında demir çağında MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin şehrin kalıntıları arasında yer alan iki ayrı gölde yaşayan sülükler insanlara şifa dağıtıyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
16 Okunma
TARiH BOYU ŞiFA

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde sur ile çevrili antik kent kalıntıları arasında yer alan sülüklü göl, tarih boyunca insanların şifa kaynağı olduğu belirtildi. Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, tespit edilen iki gölden birisinin sur içerisinde diğerinin ise sur dışında bulunduğunu söyledi. Çevre köylüler tarafından 'Sülüklü Göl' olarak adlandırılan bu göllerin şifa amaçlı kullanıldığını kaydeden Karaca, "Yapılan araştırmalarda bu göller antik çağlarda atların sulanmasına yönelik olarak oluşturulmuş. Daha sonra bu göllerde doğal ortam içerisinde hayat bulan sülükler, insanların pis kanlarını emerek sağlığına kavuşmasına vesile olunca, bu her iki gölde uzun yıllar şifa için kullanılmış" dedi.
Yıllardır varlığını sürdüren her iki sülüklü gölün geçen yıl ilk kez kuruduğuna şahit olunduğunu da vurgulayan Osman Karaca, birbirine 500 metre mesafede bulunan bu göllerin birinde kadın hastaların diğerine ise erkek hastaların tedavi amaçlı girdiğini çevre köylerde yaşayanlar tarafından anlatıldığını kaydetti. Sorgun ilçesi ile Yozgat il merkezi ardasında yer alan sülüklü göllerin turizme kazandırılabileceğini kaydeden Karaca, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan sülüklü göller turizm amaçlı kullanılmaktadır. Yozgat'ta bulunan bu iki sülüklü göl antik kent kalıntılarının bulunduğu bölge içerisinde yer alıyor. Dolayısı ile burada yapılacak bir çalışma ile turizme kazandırılabilir. Şifa bulmak isteyenler buraya gelip, sülüklü göle girebilirler’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kapsamlı tadilata alındı
Kapsamlı tadilata alındı
Asayiş konuşuldu
Asayiş konuşuldu
Keklikler azalıyor
Keklikler azalıyor
Merkez inşaatı başladı
Merkez inşaatı başladı
Çiçekler dikiliyor
Çiçekler dikiliyor
LGS Başarısı konuşuldu
LGS Başarısı konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim