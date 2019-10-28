Tarifsiz sevdanın başlangıcı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. İl Başkanı Bayrak, açıklamasında şöyle konuştu.

"Bunun içindir ki;29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milletinin en önemli ve en anlamlı günüdür. Çünkü bugün Cumhuriyet ilan edilmiş ve yüce milletimiz Cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, modern yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Yüce Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her Türk evladının en önemli ve öncelikli görevi olmalıdır. Çünkü Cumhuriyete kavuşmamız pek kolay olmamıştır. Muazzam bir mücadele azmi, kararlı bir irade, hayranlık uyandıran bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 96 yılı geride bırakmıştır. Bu değerlere sahip milletimiz Cumhuriyeti ancak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri destansı mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine canımız pahasına sahip çıkmak, onları korumak görevimizi hakkıyla yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız olan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, Yozgat halkının ve Yüce Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum".