Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tarifsiz sevdanın başlangıcı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak 29 Ekim 1923'ün bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan benzersiz ümidin, milli egemenliğe beslenen tarifsiz sevdanın başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Tarifsiz sevdanın başlangıcı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak 29 Ekim 1923'ün bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan benzersiz ümidin, milli egemenliğe beslenen tarifsiz sevdanın başlangıç noktası olduğunu söyledi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:17
Tarifsiz sevdanın başlangıcı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. İl Başkanı Bayrak, açıklamasında şöyle konuştu.

"Bunun içindir ki;29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milletinin en önemli ve en anlamlı günüdür. Çünkü bugün Cumhuriyet ilan edilmiş ve yüce milletimiz Cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, modern yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Yüce Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her Türk evladının en önemli ve öncelikli görevi olmalıdır. Çünkü Cumhuriyete kavuşmamız pek kolay olmamıştır. Muazzam bir mücadele azmi, kararlı bir irade, hayranlık uyandıran bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 96 yılı geride bırakmıştır. Bu değerlere sahip milletimiz Cumhuriyeti ancak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri destansı mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine canımız pahasına sahip çıkmak, onları korumak görevimizi hakkıyla yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız olan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, Yozgat halkının ve Yüce Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum".

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irgatoğlu kutladı
Irgatoğlu kutladı
En büyük hediye
En büyük hediye
Kutlu olsun
Kutlu olsun
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!
96 yılı geride bıraktı
96 yılı geride bıraktı
Coşkuyla kutluyoruz
Coşkuyla kutluyoruz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim