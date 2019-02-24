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Tarhan, Aileyi anlattı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailenin son kale olduğuna dikkat çekerek, ‘’Güvenin merkezi, sığınılan son kale olan aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi koruyamazsak gelecek nesilleri kaybederiz’’ dedi. 

Tarhan, Aileyi anlattı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailenin son kale olduğuna dikkat çekerek, ‘’Güvenin merkezi, sığınılan son kale olan aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi koruyamazsak gelecek nesilleri kaybederiz’’ dedi. 

24 Şubat 2019 Pazar 21:13
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Tarhan, Aileyi anlattı

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlik ilgi gördü. Etkinlikte, son dönemlerde toplumun en güçlü kurumu aileye yönelik saldırılara dikkat çekildi. Tarhan, son kalenin aile olduğunun altını çizerek, uyarılarda bulunuyor.  Tarhan, özellikle dijitalleşme öncesinde, toplumlarda sosyal dengeyi sağlayan geleneklerin ortadan kalktığını belirtti, ailenin korunması gerektiğini vurguladı. 

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