Tarhan, Aileyi anlattı

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlik ilgi gördü. Etkinlikte, son dönemlerde toplumun en güçlü kurumu aileye yönelik saldırılara dikkat çekildi. Tarhan, son kalenin aile olduğunun altını çizerek, uyarılarda bulunuyor. Tarhan, özellikle dijitalleşme öncesinde, toplumlarda sosyal dengeyi sağlayan geleneklerin ortadan kalktığını belirtti, ailenin korunması gerektiğini vurguladı.
24 Şubat 2019 Pazar 21:13
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