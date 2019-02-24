Tarhan, Aileyi anlattı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailenin son kale olduğuna dikkat çekerek, ‘’Güvenin merkezi, sığınılan son kale olan aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi koruyamazsak gelecek nesilleri kaybederiz’’ dedi.