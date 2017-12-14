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Tapuyu aldı

YOZGAT Belediyesi tarafından inşa edilen ve Hizmet İş Sendikası’na satışı yapılan Aşina Konağı’nın satış işlemleri tamamlandı.

Tapuyu aldı

YOZGAT Belediyesi tarafından inşa edilen ve Hizmet İş Sendikası’na satışı yapılan Aşina Konağı’nın satış işlemleri tamamlandı.

14 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Tapuyu aldı

Konağın tapusunu alan Başkan Ferman Zararsız Yozgat Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediye tarafından Şeyh Osman Mahallesi’ne yapılan Aşiyan Konağı Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi’ne satılmıştı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, konağın tapusunu aldıklarını belirterek, “ Başta Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'a, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimize Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kazım Arslan'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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