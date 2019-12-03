Tapular teslim ediliyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, geçtiğimiz aylarda ilçenin Bağlarbaşı Mahallesi’nde tapu alamayan vatandaşlarla toplantı gerçekleştirmişti.

Yapılan toplantıda sorunun çözümü için hukuki yollar gözden geçirilerek, pürüzlerin giderilmesi ve hak sahiplerinin tapularını alabilmeleri için çalışma başlatılmıştı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 1956 yılından itibaren Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Ertürk’e ait olan ve iskanı olmasına rağmen tapusunu alamayan vatandaşa tapusunu teslim etti.

Başkan Ferhat Yılmaz, ilçede benzer durumda olan, hak sahibi 140 vatandaşın da tapularının teslimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ferhat Yılmaz, ilçenin belli bir mahallesinde yıllardır yaşanan sorunu tamamıyla çözüme kavuşturup, vatandaşların huzur içinde evlerinde ikametlerini sağlayacaklarını ifade etti.