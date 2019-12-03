Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108004
ALTIN
270.017
DOLAR
5.7371
STERLİN
7.4269
EURO
6.3540

Tapular teslim ediliyor

YERKÖY ilçesinde iskanı bulunmasına rağmen tapu alamayan hak sahiplerine tapuları teslim ediliyor.

Tapular teslim ediliyor

YERKÖY ilçesinde iskanı bulunmasına rağmen tapu alamayan hak sahiplerine tapuları teslim ediliyor.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Tapular teslim ediliyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, geçtiğimiz aylarda ilçenin Bağlarbaşı Mahallesi’nde tapu alamayan vatandaşlarla toplantı gerçekleştirmişti.
Yapılan toplantıda sorunun çözümü için hukuki yollar gözden geçirilerek, pürüzlerin giderilmesi ve hak sahiplerinin tapularını alabilmeleri için çalışma başlatılmıştı.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 1956 yılından itibaren Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Ertürk’e ait olan ve iskanı olmasına rağmen tapusunu alamayan vatandaşa tapusunu teslim etti.
Başkan Ferhat Yılmaz, ilçede benzer durumda olan, hak sahibi 140 vatandaşın da tapularının teslimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ferhat Yılmaz, ilçenin belli bir mahallesinde yıllardır yaşanan sorunu tamamıyla çözüme kavuşturup, vatandaşların huzur içinde evlerinde ikametlerini sağlayacaklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Tapular Teslim Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇEKEREK SiL BAŞTAN
ÇEKEREK SiL BAŞTAN
Zeka Oyunları kursu
Zeka Oyunları kursu
Şehit ailesine taziye ziyareti
Şehit ailesine taziye ziyareti
Sürmeli ağını genişletiyor
Sürmeli ağını genişletiyor
Naim’i izlediler
Naim’i izlediler
Birlik toplantısı yapıldı
Birlik toplantısı yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim