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Tapu’dan 60 bilgisayar

TAPU Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı okullara 60 bilgisayar bağışladı.

Tapu’dan 60 bilgisayar

TAPU Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı okullara 60 bilgisayar bağışladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Tapu’dan 60 bilgisayar

Tapu Kadastro 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, eğitime destek olmak ve ülke kaynaklarının israf edilmeden verimli kullanılması amaçlanarak bakım, onarımları yapılan 60 adet bilgisayarı okullara verdiklerini söyledi. Taşkıran, Yozgat eğitimine katkı vermek amacıyla, okullarda kullanılabilecek bilgisayarları teslim ettiklerini belirterek, dönem dönem birimlerde yenileme çalışmasına gittiklerini ve bundan sonra da ihtiyaç fazlası malzemeleri talep doğrultusunda okullara hediye ettiklerini aktardı. Taşkıran, “Eğitime bir nebzede olsa katkı vermekten dolayı son derece mutluyuz. Eğitim, bir ülkenin gelişim ve kalkınmasında önem arz etmektedir. Gelişen teknolojiden öğrencilerimizin yararlandırılması için de her kamu kurumuna görevler düşüyor. Yozgat’ta başlatılan bu tür çalışmaların desteklenmesini arzu ediyoruz. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak her zaman eğitime desteklerimiz devam edecek” dedi.

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