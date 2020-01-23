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Tapu’da kolaylık

YOZGAT Belediyesi ile Tapu ve Kadastro arasında, Web-tapu sistemi ile vatandaşlara birçok konuda kolaylık sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Tapu’da kolaylık

YOZGAT Belediyesi ile Tapu ve Kadastro arasında, Web-tapu sistemi ile vatandaşlara birçok konuda kolaylık sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:14
Tapu’da kolaylık

Protokole, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Uzun ve Tapu Kadastro İl Müdürü Çelebi Gülhan katıldı. Sistem ile tapu müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması, insan kaynağının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmetlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilerek, vatandaş memnuniyetinin sağlanması amaçlanıyor. Emlakçılık/ takipçilik müessesinin disiplini, kayıt altına alınmasının da hedeflendiği protokol kapsamında, vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri, tapu işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri veya bu konularda emlakçılara yetki verebilecekleri uygulama hayata geçirildi. Belediyeler, haciz ve belediye gelirleri kanununa göre belirtme işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilecekleri, tapu malikinin kendi taşınmazının bilgilerini görebileceğine de yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tapu’da Kolaylık
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