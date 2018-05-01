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Tapu yeni yerinde

TAPU Kadastro Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tapu ve kadastroyla alakalı bazı hizmetlerin yeni hükümet konağında verileceği bildirildi.

Tapu yeni yerinde

TAPU Kadastro Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tapu ve kadastroyla alakalı bazı hizmetlerin yeni hükümet konağında verileceği bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Tapu yeni yerinde

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü yaptığı duyuruda tapu sicil işlemlerinin Çarşamba günü itibariyle yeni hükümet konağı binasında verileceğini belirtti. Bölge Müdürlüğü’nün aktardığı bilgiye göre, Çarşamba gününden itibaren tapu sicil işlemlerinin yeni hükümet konağı binasında yapılacağını, vatandaşların tapu sicil işlemleri için yeni hükümet konağına başvuru yapacağı aktarıldı.
Kurumdan yapılan açıklamada Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün mevcut binasında hizmete devam edeceğini, topograf hizmetlerinin de yine mevcut binada yürütüleceği ifade edildi.

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