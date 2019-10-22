Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97324
ALTIN
279.576
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5962
EURO
6.5153

Tapu sorunu çözüldü

YERKÖY Belediyesi, 4 mahallede yaklaşık 70 yıldır süren 200 kişinin tapu sorunu çözüme kavuşturdu.

Tapu sorunu çözüldü

YERKÖY Belediyesi, 4 mahallede yaklaşık 70 yıldır süren 200 kişinin tapu sorunu çözüme kavuşturdu.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Tapu sorunu çözüldü

Tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 4 mahallede bulunan tapu sorunlarını çözdüklerini söyledi. Mahallelerde 1949 yılından buyana süren tapu sorununu çözmek için yaptıkları çalışmaları anlatan Yılmaz, "Bağlarbaşı, Şentepe, Kale ve Gültepe mahallesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi uzun yıllardır tapu sorunu yaşıyordu. Kendi arsalarının evlerin tapusunu alamıyordu. Biz de belediye olarak yaptığımız çalışma sonucunda bu vatandaşlarımızın sorunun çözdük. Hak sahiplerine tapularını kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Vatandaşlar da Yılmaz'a teşekkür etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya-Yozgat dostluğu
Avustralya-Yozgat dostluğu
Ovakent’te asfalt çalışması
Ovakent’te asfalt çalışması
Kaymakam inceledi
Kaymakam inceledi
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Cami inşaatları incelendi
Cami inşaatları incelendi
Akülü araca kavuştu
Akülü araca kavuştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim