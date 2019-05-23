TAPU 172 yaşında

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla vatandaşlara 172 yıldır en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini bildirdi..

Zeki Adlı, Defterhane-i Amire Kalemi adıyla 21 Mayıs 1847'de kurulan Genel Müdürlüğün, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olduğunu ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak hizmet verdiğini belirtti.

Kurumun kuruluş yıl dönümü tüm taşra birimlerinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.