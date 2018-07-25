Tankerler dağıtıldı

Orman yangınları başta olmak üzere, orman köylerinde çıkabilecek her türlü yangında ve diğer hizmetlerde kullanılması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çayıralan İlçesine bağlı 6 köy ile Sivas Gemerek İlçesine bağlı 3 köye olmak üzere toplam 9 çok amaçlı su tankeri için dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Gemerek Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut ile Köy Muhtarları katıldı. Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Çayıralan ve Gemerek İlçelerinin yangına hassas köylerine dağıtımı yapılan su tankerlerinin teknik özellikleri ve kullanım şekilleriyle ilgili detaylı bilgi verildi.