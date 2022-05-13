Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tanıtmaya devam

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatılmaya devam ediliyor.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:36
Tanıtmaya devam

İlçeye bağlı köy ve beldeleri de gezen Jandarma ekipleri uygulamanın tanıtımını yaparak vatandaşların cep telefonlarına indirmede yardımcı oldu.
KADES Nedir? 
KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Tanıtmaya DevamKADESAkdağmadeniİlçe Jandarma KomutanlığıIçişleri BakanlığıKadın Destek UygulamasıAcil Destek İhbar SistemiYozgatIlerigazetesiHaber13MayısCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekerek Barajı için proje imzalandı
Çekerek Barajı için proje imzalandı
Muhtarlar bilgilendirildi
Muhtarlar bilgilendirildi
Kanallar temizlendi
Kanallar temizlendi
Yağmur duasına çıktılar
Yağmur duasına çıktılar
Meslektaşımızın acı günü
Meslektaşımızın acı günü
Mektuplu destek
Mektuplu destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim