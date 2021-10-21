Tanıtımlar başladı

Yıldız, Yozgat Bozok Üniversitesi yemekhane binasının ikinci katında İŞKUR Kampüste Hizmetinin başladığını belirtti. Yıldız, ‘’Belirli periyotlar da düzenlenecek etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla eğitime katılan öğrencilere İş Arama becerileri seminerleri, Kariyer planlama, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunları gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek. Verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifika verilecektir’’ dedi. Yıldız, İş Kulübü Eğitimleri ile İşgücü piyasasına girecek iş arayanları desteklemeye devam edileceğini, bu eğitimler sayesinde iş arayanların bilgi sahibi olarak işgücü piyasasına emin adımlar atacağının altını çizdi. Yıldız, İş Kulübü eğitiminin gerçekleştirilmesinde desteğini esirgemeyen ve İŞKUR’a oda tahsis eden Yozgat Bozok Üniversitesine teşekkürlerini iletti. •Yasin Nazım Kayhan•