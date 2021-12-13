Tanıtım Yaptılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ programına katılım sağlayan SORGED, ilgi odağı oldu. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde etkinlikte yer aldıklarını söyledi. Uğuz, ‘’ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerine 13 bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılım sağladı. Programda, Gençlere yönelik devlet destekleri, Proje destekleri, Hibeler, burslar, teşvikler, Fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. Verimli bir etkinlik oldu’’ dedi.