Tanıtım yapıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney yaptığı sunumda ‘Bozok Akadema Nedir?’, ‘Neden önemlidir?’, ‘Bu platformun sağladığı kazanımlar nelerdir?’ gibi akıllara takılan soruları Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle cevaplandırdı. Bozok Akadema’nın, isteyen herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformu olduğunu belirten Güney, herhangi bir ön koşul olmaksızın herkesin bu platformdaki çevrimiçi ücretsiz derslere katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceğinin altını çizdi. Bozok Akadema’nın farklı alanlarda açılan derslerle isteyen herkese açık ve esnek bir öğrenme olanağı sunduğuna vurgu yapan Güney, bu platformla önceliklerinin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Güney konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bozok Akadema eğitimde açıklık anlayışı destekler. Katılımcıların öğrenme ortamına erişebilmesi için gerekli olan tek şart internet erişimlerinin olmasıdır. Bu sayede herkes için erişilebilir bir öğrenme ortamının oluşmasına fırsat tanır.”

Çalışmalardan da bahseden Güney, Bozok Akadema Çevrimiçi Ders Platformuna ilişkin yönerge hazırlayarak ders komisyonunu oluşturduklarına değinerek bu yeni platformun resmi web sayfasını hazırlayarak BOYSİS alt yapısına uyumlu bir sisteme dönüştürdüklerini belirtti. Bozok Akadema Ders Komisyonu tarafından farklı disiplinlerde 80 adet dersin açılması uygun bulunduğuna değinen Güney, ilk eğitim dönemi için 60 adet aktif dersin sisteme tanımlandığını söyledi.

Uzaktan Eğitim sürecinde üniversite olarak büyük başarılara imza attıklarını ve Bozok Akadema’nında bu sürecin devamı ve büyük bir çalışma olduğu belirten Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversite olarak salgın sonrasında uzaktan eğitim süreçlerine 23 Mart’ta başladığımızda aktif olmayan bir Uzaktan Eğitim Merkezimiz vardı ve çok eksiğimiz vardı. Alt yapımız zayıftı. Biz kararımızı alıp, beş gün içerisinde uzaktan eğitime başladık. Genç, dinamik, ne yaptığını bilen ve alanında tecrübeli arkadaşlarımız tarafından bir sistem kuruldu. Bu sistemin adı BOYSİS’ti. BOYSİS yönetim sistemimiz ve buna birleşik olarak mobil sistemimiz alanında büyük bir çığır açtı. Çünkü Türkiye’de kendi yönetim sistemini kurmuş, buna bütünleşik mobil uygulama oluşturmuş sayısı çok az üniversitemiz vardı. Bu alanda önemli bir başarı hikâyesi yazarken öte yandan Akdemiyaya en güçlü şekilde nasıl hitap edebiliriz üzerinde duruldu. Arkadaşlarımız, akademisyenlerimizle birlikte Bozok Akadema Çevrimiçi Ders Platformu adı altında akademiye güçlü bir şekilde hitap eden bir platform hazırlığı yaptılar” ifadelerini kullandı.