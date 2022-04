Tanıtım yapıldı

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışması Yozgat Tanıtım Toplantısına; Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“HER ZAMAN EĞİTİMİN EMRİNDEYİZ”

Bölgedeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği ödüllü ve proje destekli yarışmanın Yozgat tanıtım toplantısında konuşan Vali Ziya Polat; “Gençler enerji, gelecek, yarınlar sizde. Bizi motive edecek olanda ve yine bize yol gösterecek olanlarda sizlersiniz. Projem KOP ile Hayata Geçiyor Proje yarışması kapsamında gençlerimizin köylerimiz, beldelerimiz, ilçelerimiz ve ilimiz hatta Türkiye ile alakalı düşüncelerinin sorulması güzel bir gelişme. Burada esas olan çocuklarımızın yaşadıkları bölge hakkında ne düşündükleri, yapılabilecekler hakkındaki fikirlerinin ne olduğu hatta bunların çözümüne ilişkin önerilerinin ne olduğudur. Ve yine bu sefer gençlerin yaptığı projeler desteklenmeye değer görülürse hayata geçiriliyor. Okulun içinde kalan projelerden sahada uygulanabilecek ve KOP İdaresi tarafından finanse edilecek projelere sahip olacağız. Bizler bilişimde yenilikçi gelişmelerde geride kalmış olabiliriz ama gençlerimiz bu konularda çok iyi. Çevreye, bölgesine, iline, ülkesine duyarlı çok başarılı gençlerimiz var. Bizim evlatlarımız ülkesine her zaman bağlı ve olmaya devam edecekler. Bu nedenle gençlerin önünü açan, farkındalıklarını artırmaya yönelik desteklemeler yapan KOP İdaresine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gözündeki parlaklığa inanıyoruz, onları bu yolda destekleyen danışman öğretmenlerimize güveniyoruz. Her zaman eğitimin emrindeyiz” dedi.

“BİRÇOK PROJE DESTEKLENDİ”

Yozgat’ın hizmet alanına dahil edildiği günden itibaren KOP İdaresinin sunulan pek çok projeye destek olduğunu belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse; “Projem KOP ile hayat buluyor proje yarışmasını çok önemsemek lazım. Çünkü bizim pek çok alanda sorunlarımız var. Başta iklim değişikliği sorunu olduğu gibi. Malum sanayi devrimi ile birlikte enerjiye olan ihtiyaçtan dolayı fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak oluşan sera gazları nedeniyle küresel bir ısınma yaşıyoruz. Bunun sonucunda ise Karadeniz Bölgesinde sel, Akdeniz’de yangın, İç Anadolu Bölgesinde ise kuraklık olarak karşımıza çıkıyor ki, bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu sorunları aşılmasında gençlerimizin kendi bakış açılarıyla ortaya koyacağı çözüm önerileri arasında başarılı olanları destekleyecekleri için KOP Başkanlığımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

KOP İdaresi olarak birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak bölgenin 2021-2023 dönemini kapsayan ‘KOP Bölge Kalkınma Programı’nı hazırladıklarını ve bu kapsamda ‘Çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici/artırıcı, özellikle gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmesi, sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasını önemsediklerini kaydeden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin; “Bizler gençlerimizin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve ülkemizin kaderinde söz sahibi olmasını bekliyoruz. Gençlerimize güveniyor; onları bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getirmeliyiz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle yerelden başlayıp, küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Bunu da, başkalarını izleyen değil başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız. Gençleri karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dahil ederek, ülkemizin meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesi hedefiyle, toplumsal süreçlere katılımı için Başkanlık olarak bugün tanıtımını yaptığımız önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirilirken bölgesel ve ulusal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunan, uygulanabilir ve desteklemeye uygun özgün proje fikirlerini de KOP İdaresi olarak yine kendi şehrinde hayata geçirilmesi için finanse edeceğiz” diye konuştu.

“5 YIL İÇERİSİNDE 16 PROJE DESTEKLENDİ”

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise yaptığı konuşmada; “Bugün inovatif girişimcilere her şeyden ve her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu gerçekliği içselleştirerek Dünyanın, ülkesinin, halkının sorunlarını kendi sorunu bilen ve bunları çözmek için yılmadan çabalayan öğretmen ve öğrencilerimizin sayısı KOP’tan aldığımız proje destekleri sayesinde her geçen gün artmakta ve eğitimin vizyoner dünyasına bizleri her gün bir adım daha yakınlaştırmaktadır. Öğrencilerimizin yapılanma süreçlerine dahil edilmesinin yanı sıra, meslek seçimi ve kariyer sürecine de destek vererek, bir çok alanda gençlerimizin hayalleri doğrultusunda yeteneklerini geliştirebilme imkanı da sunulmakta ve sorunları keşfederek çözüm üretip, çözümleri projelendirebilen bir gençlik hazırlamaktadır. Bu kapsamda; KOP tarafından İlimiz genelinde son 5 yıl içerisinde 16 proje desteklenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yozgat Şehitler Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ahmet Akcan’ın liseli öğrenciler adına yaptığı konuşmanın ardından; ‘İklim Değişikliği’, ‘Suyun Etkin Kullanımı’, ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Akıllı Tarım’, ‘Kırsal Kalkınma’, ‘Genç İstihdamı’, ‘Eğitimde Değişim ve İnovasyon’ ve ‘Kültürel Miras’ gibi 9 ana başlıktaki yarışma kategorileri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Bölgedeki tüm lise öğrencilerinin ön şartsız katılabileceği yarışmaya gençler, 6 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında ‘www.projemkop.com’ internet adresi üzerinden; başvuru şartları, proje temaları ve proje hazırlama teknikleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecekleri gibi geliştirdikleri projeler başvurularını da buradan yapabilecekler.