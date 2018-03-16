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Tanıtım için istişare

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasında Yozgat Tanıtım Ofisi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tanıtım için istişare

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasında Yozgat Tanıtım Ofisi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Tanıtım için istişare

Yozgat Tanıtım Ofisi’nin daha önce bürokratlar, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı istişare toplantısının sonuncusu basın mensuplarıyla yapıldı.
ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Tanıtım Ofisi danışmanlarından Aydın Baran, GNG Tanıtım Ajansı Başkanı Fikri Cumhur, Pr İletişim Uzmanı Mustafa Özcan ve gazeteciler katıldı. Yozgat Tanıtım Ofisi’nin kuruluş amacı ve Yozgat’ın tanıtımı noktasında yapılacak çalışma ve yol haritasının tespiti için yapılan istişare toplantısında, Yozgat basını ile söyleşi ve istişare gerçekleştirildi. Yapılan istişare toplantılarının ardından, konuyla alakalı Yozgat’ın tanıtımı noktasında yol haritasına şekil verecek kapsamlı bir rapor hazırlanacağı ifade edildi.

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