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TANAP’tan Sorgun’a destek

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne TANAP desteği.

TANAP’tan Sorgun’a destek

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne TANAP desteği.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
TANAP’tan Sorgun’a destek

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsamında desteklenen takımlardan biri olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu destek programı kapsamında hafta sonu Ankara’da TANAP tarafından desteklenen bir diğer takım Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile dostluk müsabakası oynadı. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi spor salonundaki maç, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem’in açılış konuşması ile başladı. Hastanedeki gaziler ve TANAP çalışanları aileleriyle birlikte maçı izledi.
TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsamında, dezavantajlı grupların fiziksel aktivitelerinin iyileştirilmesi ve sosyal hayata aktif katılımlarını hedefleyen proje aktivitelerine devam ediliyor. Bu amaçla Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dostluk maçı gerçekleştirildi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ile Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçını, sporcuların aileleri, projelerden faydalanan kulüp üyeleri ve çalışanları ile TANAP’tan temsilciler aileleriyle takip etti.
ENGELLER ORTADAN KALKIYOR
TANAP’ın desteklediği Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün “Sahada Engeller Ortadan Kalkıyor”ve Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün “Yeşil Gönen Spor İle Yeni Bir Hayat” projeleri ile dezavantajlı grupların spor ile sosyal uyumunun güçlendirilmesi amaçlandı. Başarıyla uygulanan destek mekanizmaları ile engelli bireylerin sportif faaliyetleri için yenilikçi yaklaşımlar teşvik edilirken; sporcular için basketbol tekerlekli sandalyeleri, spor ve sporcu malzemeleri tedarik edildi. Proje kapsamında ayrıca özel eğitim sınıflarının tadilatı ve tefrişatı da yapılarak bölgedeki engelli gençlerin eğitim kalitesinin arttırılmasına katkı sağlandı.

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