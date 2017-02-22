TANAP’ı inceledi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, bazı belde belediye başkanları ile TANAP Kampını ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yetkililerden kampın ne zaman sona ereceği ve kamp alanında kurulu tesisler hakkında bilgi aldı.





“OTEL KONFORUNDA”





TANAP kamp alanı toplantı salonunda yapılan sunumda, TANAP boru hattında yapılan çalışmalar ve kamp yerleşkesi hakkında bilgiler veren kamp sorumlusu Mühendis Emre Uras, kampın 650 kişiye yatma olanağı sağlayan, spor tesislerinden hastanesine, fitnes salonundan konferans salonuna, yemekhanesinden, kütüphanesine dört yıldızlı bir oteli aratmayacak konfora sahip olduğunu söyledi.





Yaklaşık 10 milyon liraya kurulan tesislerin, işin bitmesi durumunda sözleşme gereği sökülerek depolara kaldırılacağını, ancak kendilerine bir proje çerçevesinde teklif gelmesi durumunda TANAP yetkili kurumlarının bunu seve seve değerlendirip, kabul edeceğini ifaden Uras “Bizim bu kamplarımız 5 yıllık geçici bir süre için kurulmaktadır. Bu yılın aralık ayında buradaki işlerimiz bitiyor. Sözleşme gereği, kullandığımız bu alanları aldığımız şekilde bırakmak zorundayız. Bizim bu konuda bir yükümlülüğümüz var. Ancak sizlerden gelen bir talep olursa, bir teklif gelirse, bu teklif TANAP Yönetim Kurulunca değerlendirilecektir” dedi.





“DEĞERLENDİRİLECEK”





TANAP kamp alanında incelemede bulunan Vali Yurtnaç, daha sonra Doğankent Belediyesine geçerek, kamp alanının nasıl değerlendirileceği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılanların görüş ve düşüncelerini alan Yurtnaç, gelen öneriler üzerine, TANAP kamp alanının hazırlanacak projeler ışığında bir yada birden fazla kuruma verilerek değerlendirilebileceğini söyledi.



