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TANAP ve ORAN Destekli yatırım

SORGUN ilçesinde TANAP ve ORAN tarafından verilen mali destekle yapımları tamamlanan tesislerin açılışı törenle yapıldı.

TANAP ve ORAN Destekli yatırım

SORGUN ilçesinde TANAP ve ORAN tarafından verilen mali destekle yapımları tamamlanan tesislerin açılışı törenle yapıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:50
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TANAP ve ORAN Destekli yatırım

Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında yürütülmekte olan ‘Okulumun Bahçesi Eğitimin Parçası’ projesi hayata geçirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, ORAN Kentsel ve Sosyal altyapının iyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yürütmekte olduğu ‘Sorgun İlçesinde Monstessori Eğitim Merkezi Kurulması’ projesini hayata geçirdi. Her iki tesisin açılışı Kaymakam Mustafa Altınpınar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış törenine ayrıca, okula ismini veren şehidimiz Hamza Uludağ'ın ailesi, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ve kurum amirleri de katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
TANAP Ve ORAN Destekli Yatırım
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