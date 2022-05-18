Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yücel Güney, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eğitim programında uluslararası ve ödüllü bir proje olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin uzman mühendisleri, geleceğin mühendislerine projenin teknik süreçlerini aktararak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Eğitim programında konuşan Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin tüm detaylarını öğrenmek amacıyla düzenlenen ‘TANAP-Üniversite Buluşmaları’ etkinliğini önemsediklerini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hibe desteği de aldığının altını çizen Profesör Dr. Güney, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında üniversitemize ve birçok projeye katkı sunuldu. Bugün de Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimize yönelik Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni yürüten yöneticiler, projenin teknik süreçlerini, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmak üzere üniversitemize geldi. Ülkemiz açısından büyük önem arz eden projenin detaylarının her yönüyle anlatılacağı eğitim programından öğrencilerimizin azami derecede istifade edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimize yönelik bu tür eğitim programları bundan sonraki sürçlerde de devam edecektir. Bugün fakültemiz öğrencileri ile bir araya gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim programında TANAP Kurumsal İletişim Direktörü Erdem Kök, Ömer Korkmaz, Proje Modifikasyonlar Grup Müdürü Fikri Özgüven ‘Boru Hattı İnşaatı’; Mühendislik Hizmetleri Müdürü Nariman Mehdiyev, ‘Boru Hatlarından İstasyon Tasarımı’, Proje Modifikasyonlar Grup Müdürü Ahmet Keleşoğlu, ‘Boru Hatlarından İstasyon İnşaatı’ konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Haber Merkezi