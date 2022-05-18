Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

TANAP-Üniversite buluşmaları

Yozgat Bozok Üniversite Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ‘TANAP-Üniversite Buluşmaları’ etkinliği düzenlendi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:06
TANAP-Üniversite buluşmaları

Üniversite Mühendislik Mimarlık Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yücel Güney, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eğitim programında uluslararası ve ödüllü bir proje olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin uzman mühendisleri, geleceğin mühendislerine projenin teknik süreçlerini aktararak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Eğitim programında konuşan Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin tüm detaylarını öğrenmek amacıyla düzenlenen  ‘TANAP-Üniversite Buluşmaları’ etkinliğini önemsediklerini söyledi. 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında hibe desteği de  aldığının altını çizen Profesör Dr. Güney, “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında üniversitemize ve birçok projeye katkı sunuldu. Bugün de Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimize yönelik Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni yürüten yöneticiler, projenin teknik süreçlerini, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmak üzere üniversitemize geldi. Ülkemiz açısından büyük önem arz eden projenin detaylarının her yönüyle anlatılacağı eğitim programından öğrencilerimizin azami derecede istifade edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimize yönelik bu tür eğitim programları bundan sonraki sürçlerde de devam edecektir. Bugün fakültemiz öğrencileri ile bir araya gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Eğitim programında TANAP Kurumsal İletişim Direktörü Erdem Kök, Ömer Korkmaz, Proje Modifikasyonlar Grup Müdürü Fikri Özgüven ‘Boru Hattı İnşaatı’; Mühendislik Hizmetleri Müdürü Nariman Mehdiyev, ‘Boru Hatlarından İstasyon Tasarımı’, Proje Modifikasyonlar  Grup Müdürü Ahmet Keleşoğlu, ‘Boru Hatlarından İstasyon İnşaatı’  konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TANAP-Üniversite Buluşmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim fuarı
Bilim fuarı
Yozgat’ı tanıdılar
Yozgat’ı tanıdılar
Çayıralan’dan TBMM’ye çıkarma
Çayıralan’dan TBMM’ye çıkarma
Aqaupark hizmete açıldı
Aqaupark hizmete açıldı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Keven, gelen cevabı yayınladı
Köse’ye ziyaret
Köse’ye ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim