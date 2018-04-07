TANAP'tan Hibe Çağrısı

TANAP, Çağrı’ya aralarından Yozgat’ın da bulunduğu 11 ilden başvuran 433 projeye 70 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlayacak. Enerjinin ipek yolu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergahı üzerindeki bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedefleyen Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 21 Şubat-20 Nisan 2017 tarihleri arasında 11 ilden alınan yaklaşık 4 bin 500 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 433 proje fonlanmaya uygun bulundu. Hibe desteği kapsamında, her biri 200 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında bütçeye sahip 40 orta ölçekli proje için Ankara’da sözleşme imzalandı. Başvuru sahiplerine proje uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken prosedürlerle ilgili olarak 1,5 gün süren ‘Hibe Uygulama Eğitimi’ verildi. İmza törenine katılan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, TANAP olarak boru hattı güzergahındaki bölgelere doğrudan katkı sağlayan projelerde yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak. TANAP Projesi kapsamında ilk gaz akışı 2018’de gerçekleşecek olup, başlangıç için yıllık 16 milyar metre küp olacak taşıma kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 milyar metre küpe ve ardından 31 milyar metre küpe çıkarılması hedefleniyor. TANAP, Türkiye sınırları içerisinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çap ve uzunluğa sahip doğal gaz boru hattı projesi olacak.

