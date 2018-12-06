TANAP Projesi

Proje kapsamında epoksi üç boyutlu zemin ve üç boyutlu gergi tavan olacak şekilde tasarlanan sınıf içeriği, armut puf ve masa ve oyun malzemeleriyle donatıldı. Açılışta, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Şerif Doğan, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da hazır bulundu. Kaymakam Altınpınar, açılış sonrasında sınıfları gezip, ilgililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.