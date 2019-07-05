Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99382
ALTIN
255.528
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0531
EURO
6.3025

TANAP kampı üniversiteye

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine kurulan ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne devredilen mobilizasyon kampına Bozok Üniversitesi talip oldu.

TANAP kampı üniversiteye

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesine kurulan ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne devredilen mobilizasyon kampına Bozok Üniversitesi talip oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
53 Okunma
TANAP kampı üniversiteye

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat İl Afet Ve Acil Durum Müdür Vekili Abdulkadir Karakoç ve Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur’un katılımı ile beldede bulunan mobilizasyon kampında incelemelerde bulunarak kampın fiziki ve genel durumunu yerinde gördü. 
İnceleme sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak TANAP Mobilizasyon kampına talibiz. Buranın üniversitemize devri ile ilgili işlemlere başlayacağız” dedi.
Mobilizasyon kampının yaklaşık 300 dönümlük arazi üzerine kurulmuş,  bünyesinde çok amaçlı sosyal tesisler,  yürüyüş yolları, spor salonları, sağlık kliniklerinin bulunduğu büyük bir yaşam alanı olarak inşa edildiğini söyleyen Rektör Karadağ, “Kampın en önemli sorunu istimlak. Bu sorunu çözebilirsek üniversitemize yeni bir alan daha kazandırmış olacağız. Burasının üniversitemize devri gerçekleşir ise hayal ettiğimiz bir projemiz var ve inşallah o projemizin merkezi olur.” dedi.  
Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da kampın üniversiteye devredilmesinden sonra yol ve çevre düzeni başta olmak üzere diğer alt ve üst yapı hizmetlerini yapma sözü verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sahipsiz değiller
Sahipsiz değiller
PASTALI KUTLAMA
PASTALI KUTLAMA
Köylerde altyapı çalışması
Köylerde altyapı çalışması
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Gazilere Madalya
Gazilere Madalya
Sarıkaya’da Hakim ve Savcılar Veda etti
Sarıkaya’da Hakim ve Savcılar Veda etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim