TANAP kampı üniversiteye

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat İl Afet Ve Acil Durum Müdür Vekili Abdulkadir Karakoç ve Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur’un katılımı ile beldede bulunan mobilizasyon kampında incelemelerde bulunarak kampın fiziki ve genel durumunu yerinde gördü.

İnceleme sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak TANAP Mobilizasyon kampına talibiz. Buranın üniversitemize devri ile ilgili işlemlere başlayacağız” dedi.

Mobilizasyon kampının yaklaşık 300 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, bünyesinde çok amaçlı sosyal tesisler, yürüyüş yolları, spor salonları, sağlık kliniklerinin bulunduğu büyük bir yaşam alanı olarak inşa edildiğini söyleyen Rektör Karadağ, “Kampın en önemli sorunu istimlak. Bu sorunu çözebilirsek üniversitemize yeni bir alan daha kazandırmış olacağız. Burasının üniversitemize devri gerçekleşir ise hayal ettiğimiz bir projemiz var ve inşallah o projemizin merkezi olur.” dedi.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da kampın üniversiteye devredilmesinden sonra yol ve çevre düzeni başta olmak üzere diğer alt ve üst yapı hizmetlerini yapma sözü verdi.