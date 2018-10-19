Tanap destekli kütüphane

Kaymakam Mustafa Altınpınar’ın da hazır bulunduğu törenle ile açılışı yapılan yemekhane ve kütüphane davetliler tarafından gezildi. Hizmete açılan yemekhane sayesinde öğrencilerin öğle yemeklerini yemekhanede yiyebilecekleri, boş zamanlarını kütüphanede en verimli şekilde değerlendirebilecekleri ifade edildi. Yunus Emre İlkokulu Aile Birliğince yürütülen ‘Taşımalı Öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi’ projenin kapsamında yapılan yemekhane ve kütüphanenin açılışına Kaymakam Altınpınar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Okul Müdürleri de katıldı.