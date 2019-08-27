TAMKF’den Teşekkür

Tüm Anadolu Motosiklet Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, Federasyonlarının Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Yönetimi ve üyeleri eşleri ve çocukları ile beraber Sorgun Festivalinin 2. gününe çıkarma yaptılar. Pazar sabah 05.00’da 3 araç ve beraberinde 20 motor ile yola çıkan kafile kahvaltı saatine Sorgun’a giriş yaptılar. Halkın büyük ilgisi ve sıcakkanlılığıyla karşılanan TAMKF, mutluluk içinde kamp alanına giriş yaptı. Alanda Sorgun Başkanı Nihat Alan kafileyi karşıladı. Bu sıcak karşılamadan sonra kafile yarış alanına geçerek uçan adamların yarışlarını izleyerek heyecanlı anlar geçirdi. Festival basında da büyük yer aldı. Nihat Alan başkanımıza bu güzel organizasyon için TAMKF ailesi adına teşekkür ederiz’’ dedi.