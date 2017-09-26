Tamamlanması bekleniyor

Yozgat Belediyesi tarafından temelleri atılan, şehrin gelişimi ve vizyonu açısından önemli bulunan projelerin, erken seçim ihtimali ve normal seçim sürecine girilmeden tamamlanması isteniyor.

Belediye tarafından başlatılan başta Yozgat Park, Yeni Hal Binası ve Meydanı, Kapalı Otopark, Tarihi Odun Pazarı Projesi olmak üzere Yozgat’ı imar edecek ve kent merkezinde önemli değişikliklere sebep olacak olan projelerin daha hızlı yürümesi noktasında kamuoyunda beklenti oluştu.

Ülkede seçimlerin 2019 yılında yapılacak olmasına rağmen, kulislerde yerel seçimlerin 2018 yılına alınma ihtimalinin konuşulmasının yanı sıra, böyle bir durum söz konusu olmasa bile yerel seçim sürecine yaklaşıldığına dikkat çeken vatandaşlar, başlayan proje ve işlerin yarım kalmaması, seçim sürecinde oy hassasiyetiyle radikal kararlar alınamaması endişesiyle, belediyenin başladığı işleri bir an evvel bitirerek, Yozgat halkının hizmetine sunmasını istiyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın şehirle ilgili radikal kararlar alarak, radikal uygulamalara imza attığına dikkat çeken bazı vatandaşlar bu durumun Yozgat için fırsata çevrilerek iyi değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Haber: Mustafa TEKER

