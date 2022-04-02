TAM NOT ALDI

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci yaptıkları kontrolde 2021 yılı içerisinde yapılan silindir ile sıkıştırılmış beton yolun üzerinden kış mevsimi geçmesine rağmen herhangi bir deformasyon olmadığı görüldü. Denetime Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Meclis üyeleri de katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, “Bugün Yamaçlı ile Yenifakılı arasında geçen yıl attığımız beton yolun 1 yıllık süre içerisinde yağışın bol olması nedeniyle yolda bozulma, aşınma olup olmadığına dair incelemelerde bulunmak için geldik. Yapmış olduğumuz incelemelerde yolda herhangi bir sıkıntı olmadığı ve yapım aşamasından bugüne herhangi bir kırılma ya da yıpranma olmadığını gördük. İnşallah bu seneden itibaren beton yolumuzu Yozgat'ın ilçelerine, köylerine götürmek için Özel İdarenin gayreti ile de bu yolu arttırmak düşüncesindeyiz. Bu yolun özelliği hem ekonomik olarak daha avantajlı hem de ömürlük bir yatırım olmuş oluyor. Yozgat'ı beton yolla da kavuşturmuş olacağız. Valimizle görüştük. Özel idaremizin kilit parke tesisi yoktu. Önümüzdeki haftaya ihalesine başlayacağız. Amacımız Yozgat'a hizmet etmek bunun için azami gayret gösteriyoruz. Bu yolun yapılmasında gayret gösteren, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, “Bugün Yozgat ilimizin misafiriyiz. Yozgat'ta geçen yıl yapılan beton yolunu inceledik. Yozgat ile Sivas'ın hava durumu ve rakımı hemen hemen aynı. İnşallah bizde Yozgat'tan örnek alarak bizde Sivas'ımıza Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip ikinci iline yapacağız. Köy yollarımızda daha kaliteli, standarttı daha yüksek yol haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün il genel meclis başkanımız ile birlikte geldik. Yozgat ilimiz tüm hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Bu yolu kullanacak tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Kardeş ilimiz Yozgat'ın bu güzel çalışmasına şahit etmek istedik. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu vesileyle de Yozgat halkının Ramazan ayını tebrik ederim’’ diye konuştu.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise ‘’Geçtiğimiz yıl bölgedeki ilk beton yolu uygulamasını burada yaptık. Destek veren tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Özellikle bu günü seçtik kış ayını geçirdikten sonra beton yolda bir sıkıntı olacak mı diye kontrolünü yapmak istedik. Yapılan yolda çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle bundan sonra Yozgat’ımıza Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile birlikte beton yolda yapacağız. Vekillerimizin destekleriyle bakanlarımızın destekleriyle haftaya İl Özel idaremize parke tesisi, beton yol yapımı için kullanacağımız malzemelerin tesisini yapmak için ihale çalışmalarına başlayacağız. Emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz çok güzel, kışın donması oluyor mu kar yağışında bir sıkıntı oldu mu onu görmek istedik. Bu yıldan sonra beton yolunu daha çok yapacağımızı düşünüyorum. Yozgat’ımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Maliyette yüzde 50 karlı oluyor’’ şeklinde görüş bildirdi.