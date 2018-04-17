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Talimatla yapılacak

YOZGAT’ta geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun’un hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Sarıhacılı Mahallesi’ne üst geçit yapılması için Başbakan Binali Yıldırım’dan talimat geldiği öğrenildi.

Talimatla yapılacak

YOZGAT’ta geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun’un hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Sarıhacılı Mahallesi’ne üst geçit yapılması için Başbakan Binali Yıldırım’dan talimat geldiği öğrenildi.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Talimatla yapılacak

Sarıhacılı Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta, okul servisinden indikten sonra, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faruk Dursun(10) hafriyat kamyonunun altında kalarak can vermişti. Dursun’un yaşadığı kaza Yozgatlı vatandaşların da yüreğini yaktı. Kazanın ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın bölgeye üst geçit yapılması için talimat verdiği bildirildi. Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme çalışması yürüttüğü, söz konusu bölgede hız sınırının 50 kilometre olmasına karşın, sürücülerin hız sınırına uymadığı, yolda yaya geçidi ve ikaz lambaları da bulunduğu söylendi.
Edinilen bilgiye göre, Sarıhacılı’ya bir adet üst geçit yapılması için projelendirme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

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