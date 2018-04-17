Talimatla yapılacak

Sarıhacılı Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta, okul servisinden indikten sonra, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faruk Dursun(10) hafriyat kamyonunun altında kalarak can vermişti. Dursun’un yaşadığı kaza Yozgatlı vatandaşların da yüreğini yaktı. Kazanın ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın bölgeye üst geçit yapılması için talimat verdiği bildirildi. Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme çalışması yürüttüğü, söz konusu bölgede hız sınırının 50 kilometre olmasına karşın, sürücülerin hız sınırına uymadığı, yolda yaya geçidi ve ikaz lambaları da bulunduğu söylendi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıhacılı’ya bir adet üst geçit yapılması için projelendirme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.