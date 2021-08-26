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Talihliler belli oldu

Sürmeligaz, Çorumgaz, Kargaz şirketlerinin çatı kuruluşu ÇEDAŞ’ın 10 adet kombi çekilişi, noter huzurunda, Genel Müdürlük binasında yapıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 00:01
Talihliler belli oldu

Çedaş Grup Şirketleri Teknik Genel Mürdür Yardımcısı Mevlüt Kara, Çedaş grup şirketlerinin 5 il, 32 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 44 noktada 550 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunduğunu bildirdi. Kara, 2004 yılından bu yana tüm bölgelerin toplamında 5 bin 310 kilometre altyapı yatırımı sağlayan şirketlerin yıllık ortalama 650 milyon metreküp doğal gaz satış hacmine ulaştığını aktardı. Yozgat, Sorgun, Yerköy, Çiçekdağı Köseli, Saray (OSB), Boğazlıyan, Sarıkaya, Çekerek, Şefaatli ve Akdağmadeni bölgelerinin doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Sürmeli Gaz Yozgat İşletme Müdürü İhsan Salman da, şirketin genel personel sayısının 450 olduğunu, 7/24 kesintisiz, güvenli doğal gaz arzı için çaba sarf ettiklerini bildirdi. Şirketin yaptığı teknoloji ve alt yapı yatırımları ile de günden güne büyümeye devam ettiğinin altını çizen Salman yazılı açıklamasında, ‘’Dünyanın ve ülkemizin zor dönemlerden geçtiği son aylarda önce sağlık bilinciyle hizmetlerimizin tamamını online platformlara taşımış bulunuyoruz. Müşterilerimiz artık ofislerimize gelmeden tüm abone işlemlerini web sitelerimizde bulunan online işlemlerden, e- devlet’ten ya da 444 0 187 çağrı merkezimizden yürütebilmektedir. Ödeme işlemilerinde ise otomatik ödeme imkanından faydalanabilmektedir’’ diye konuştu. Salman, doğal gaz konforu ile buluşturmaya teşvik amacıyla bir kampanya yapıldığını da hatırlatarak, ‘’Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat İlleri ile bu illerin koordinasyonunda olan ve doğal gaz dağıtımı hizmeti sunduğumuz ilçe ve beldelerde 10 Haziran da başlattığımız kampanyamız 31 Temmuzda sona ermiştir. Belirtilen tarihlerde abonelik yaptıran 4 bin 935 müşterimiz arasından noter huzurunda yapılan çekiliş ile farklı markalarda 10 adet kombi abonelerimize verilecektir. Kampanyaya destek olan sertifikalı iç tesisat firmalarımızı ve özverili çalışmalarından ötürü tüm personellerimizi tebrik ediyor katılımlarınızdan dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Talihliler Belli Oldu
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