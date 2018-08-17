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Talepte bulundular

YURT Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler yaparak sınavsız unvan değişikliği talebini ilettiler.

Talepte bulundular

YURT Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler yaparak sınavsız unvan değişikliği talebini ilettiler.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Talepte bulundular

Yurt Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, 2828 sayılı yasa ile atanan kamu çalışanlarının sınavsız unvan değişikliği istediklerini, bu istek ve talebi de sendika olarak bakanlık yetkililerine aktardıklarını belirtti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven ile görüşen sendika başkanı Çeliksoy, ziyarette 7103 sayılı torba kanunda, 2828 sayılı yasa ile atanan kamu çalışanlarının, sınavsız unvan değişikliği hakkında detaylı görüşmeler yaptıklarını blidirdi.
Başkan Çeliksoy, “Yapılan görüşmede yönetmelik taslağının hazır olduğu ve bakanlık tarafından yapılan yönetmeliğin kabul edileceği söylenmiştir” dedi.
Çeliksoy, unvan değişikliğinden şimdiye kadar bin 385 kişinin faydalandığını ve sayının her geçen gür arttığını, sürecin yönetmelik çıkmadığından dolayı yavaş ilerlediğini anlattı.
Yurt Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, “Genel anlamda kanundan 8 bin civarında kişinin faydalanacağı bilgisi verildi. Koruma ve bakın altına ayrılan gençlerin işe yerleştirilmesi ise Kasım veya Aralık ayında kılavuzun yayınlanması süreciyle başlanacağı tarafımıza iletilmiştir” şeklinde konuştu.

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