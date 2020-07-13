Talepli çıkmamış!..

YOSİAD Genel Başkan Yardımcısı Orhan Erbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisindeki sosyal tesislerin ‘ihaleye çıkartılmadan verildi’ şeklindeki söylentilere açıklık getirdi. Erbaş, ‘’Daha önce birçok kez ihaleye çıkmasına karşılık alıcı bulamayan Bozok Üniversitesi içerisinde bulunan restoran için YOSİAD olarak Rektör beyle bir görüşme yaptık, ihaleye girip aldık’’ dedi.

Erbaş, sosyal tesis ve restoran adı altında bir yatırım yapmak istediklerini bildirdiklerini, kendilerinden önce de 3-5 kez ihaleye çıkılmasına karşın tesislere talep olmadığının kendilerine iletilmesi üzerine, ihaleye katılarak, tesisleri kiraladıklarını kaydetti.

Erbaş, ’’YOSİAD Yönetim kuruluna ve üyelerimize duyurarak, böyle bir yatırımın olduğunu beyan ettik. Bundu da YOSİAD çalıştayında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın da Yozgatlı iş adamlarımızı teşvik etmemiz gerektiğini bir yatırım yapılması gerektiğini belirttiler. Biz de bu beyan ile geldik, ihaleye girdik ve içinde bulunduğumuz sosyal tesisi hayata geçirdik. Ayanı zamanda Bozok Üniversitemiz Eğitim Araştırma hastanemiz içerisinde 500 metrekare alanı kafeterya yaptık. Biz bunları yaparken gurbetten sılaya ahde vefa duygusuyla hareket ederek şiarımız buydu. Burası ve diğer kafeteryamıza 3 milyon 250 bin lira bir yatırım yaptık. Bunu yaparken de iş insanlarımıza meslektaşlarımıza iş dünyasındaki Yozgatlı hemşerilerimize Yozgat’a yatırım yapmaya davet ettik’’ diye konuştu.