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Talepleri dinledi

Yozgat Valisi Ziya Polat, hafta sonunda esnaf ziyaretleri yaparak esnafların taleplerini aldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:42
Talepleri dinledi

Vali Ziya Polat, taksici esnafını ziyaret ederek çaylarını içip sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Vali Polat, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. •Sümeyye İlhan• 

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