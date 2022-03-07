Talepleri dinledi

Vali Ziya Polat, taksici esnafını ziyaret ederek çaylarını içip sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Vali Polat, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. •Sümeyye İlhan•
07 Mart 2022 Pazartesi 00:42
Yozgat Valisi Ziya Polat, hafta sonunda esnaf ziyaretleri yaparak esnafların taleplerini aldı.
Vali Ziya Polat, taksici esnafını ziyaret ederek çaylarını içip sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Vali Polat, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. •Sümeyye İlhan•