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TALEPLERi ALIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilçe bazlı kabul ettiği heyetlerden sorunları ve talepleri dinliyor, devam eden çalışmaların son durumları hakkında bilgiler alıp, yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlemeye devam ediyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:45
TALEPLERi ALIYOR

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse ile başlattığı ilçe bazlı heyet kabullerini Yerköy ilçesi heyetini kabul ederek devam ettiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sorunları, talepleri dinliyor, devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Yerköy AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dereli, İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak ile Gençlik Kolları Başkanı Osman Olcaytuğ Uyar'ın yer aldığı heyeti kabul etti. Görüşmede, Yerköy'e iki güzel havadis veren Oktay, yaklaşık 29 bin dönüm tarım arazine hayat verecek olan İnandık Barajı Sulama Projesi’nin de 2021 yılı yatırım programına alındığı, dolayısıyla da sene sonu itibariyle ihalesinin yapılacağının müjdesini verdi. Yozgat’ın tarımsal üretim bakımından önemli ilçelerinden birisi olan Yerköy’de kıraç toprakları sulayarak, üründe çeşitliliği ve kaliteyi artırıp, rekolteyi yükseltmesi beklenilen İnandık Barajı gövde çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Yerköy ilçesinde inşaatı devam ettirilen İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağını kaydeden Oktay, barajda depolanacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili köylerinde tarım arazilerinin sunacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tamamlandığında 9 bin 900 dönüm verimli tarım arazine su götürecek olan İğdecik Göleti Sulama Projesinin de 2021 yılı Yatırım Programına alındığı müjdesini verdi, yıl içinde ihalesinin yapılarak 2023 yılı sonunda sulama inşaatının bitirileceğini söyledi. Yerköy heyeti aldıkları güzel haberlerle memleketleri namına mutlu olurken, 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesinin yapımının devam ettiğini, doluluk kapasitesi yüzde 90’a ulaşan ve bölgesine önemli oranda istihdam sağlayan Organize Sanayi Bölgesi için de Oktay’a şükranlarını sundular. •HABER MERKEZİ•

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